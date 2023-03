OM - Strasbourg : l’immense déception de Jordan Veretout

Jordan Veretout a énormément de regrets et a de quoi être en colère. Alors que l’OM menait tranquillement 2-0 contre Strasbourg, ce dimanche, le club de la cité phocéenne, réduit à 10 dès la demi-heure de jeu après l’expulsion de Leonardo Balerdi, a concédé le nul après deux buts encaissés en l’espace d’une minute (2-2, 27e journée de Ligue 1). Présent au micro de Prime Video, le milieu marseillais a fait part de sa frustration après ce match au scénario incroyable.

« Déception. On se prend le rouge, on se dit que ça va être difficile, mais on rentre dans cette deuxième mi-temps avec de bonnes intentions, on va les chercher, on se procure des occasions, puis on les fait déjouer aussi. On marque ces deux buts qui nous font du bien. Après, on n’a pas le droit de prendre ces deux buts à 5 min de la fin, même à 10 on n’a pas le droit, on doit être plus agressifs, plus dans l’agressivité dans la surface. C’est décevant, surtout à 5min de la fin. […] On a trop reculé sur la fin, je pense. Il ne faut rien lâcher, il reste beaucoup de matchs, on garde cette deuxième place, ça va être dur jusqu’à la fin, il faut retourner au boulot pour aller chercher cette deuxième place. »

