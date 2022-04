PSG : Neymar regrette que la complicité avec Messi et Mbappé n'arrive qu'en fin de saison

Auteur d’un triplé lors de la large victoire du PSG sur la pelouse de Clermont samedi soir (1-6), l’ailier parisien Neymar a salué la complicité grandissante qui s'est installée entre lui-même et ses coéquipiers Kylian Mbappé et Lionel Messi. Le Brésilien de 30 ans a également regretté que cette connexion entre les trois stars parisiennes se fasse aussi tard dans la saison, des propos confirmés par le buteur français.

La suite après cette publicité

« D’abord je suis content d’avoir gagné ce soir. Je suis aussi content d’avoir marqué trois buts. On est de mieux en mieux, on est tous les trois à 100% mais seulement à la fin de la saison. C’est dommage pour nous mais on va aller chercher ce qui nous reste en championnat », a déclaré Neymar. Lors du match face à Clermont les trois autres buts parisiens ont été inscrits par Mbappé, Messi quant à lui a délivré trois passes décisives face à la formation auvergnat.