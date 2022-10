Strasbourg-Lille : Rémy Cabella jubile

Les Dogues peuvent avoir le sourire. Après sa victoire dans le derby du Nord contre le RC Lens, le LOSC Lille est allé battre le RC Strasbourg Alsace sur sa pelouse (3-0), ce vendredi soir, en ouverture de la 11ème journée de Ligue 1. Dernier buteur de la soirée après le doublé de Jonathan David, Rémy Cabella (32 ans) s'est présenté au micro de Prime Video juste après le coup de sifflet final.

« On était mieux en deuxième période, ce penalty nous fait du bien (avant la pause). On est rentré pour mettre un 2ème et un 3ème. C'est une belle victoire, on entame une belle série. La semaine prochaine, on a un match important contre Monaco, il faut continuer. Il faut féliciter l'équipe, c'est difficile de venir gagner ici, c'est une belle équipe. J'espère que Lille est sur la bonne voie. L'objectif est de rester en haut du classement, il faut enchaîner les victoires, c'est ce qu'on est en train de faire. »