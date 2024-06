Le message émouvant de Florian Maurice après son départ du Stade Rennais

C’était pressenti, c’est désormais officiel. Après quatre années passées à Rennes, Florian Maurice a décidé de franchir un nouveau cap dans sa carrière de directeur sportif et rejoint donc l’OGC Nice. Sur la Côte d’Azur, le dirigeant français travaillera donc aux côtés de Franck Haise, nouvel entraîneur des Aiglons après le départ de Francesco Farioli. Avant cela, le natif de Sainte-Foy-lès-Lyon a tenu à remercier le club breton. «Après quatre années inoubliables passées au sein du club, il est temps pour moi de vous dire au revoir et de vous adresser mes sincères remerciements», a tout d’abord lancé Maurice au sein d’un communiqué.

Et de préciser : «tout d’abord à la famille Pinault, pour sa confiance et l’opportunité de devenir Directeur Technique. Au Président Olivier Cloarec qui fut un soutien sans faille et qui m’a permis de pouvoir évoluer chaque jour dans les meilleures conditions. Aux différents staffs avec lesquels j’ai pu travailler, aux joueurs et aux salariés : merci pour tous les moments partagés sur le terrain et en dehors. Enfin, aux supporters, votre soutien inconditionnel a été tellement précieux. Vous faites du Roazhon Park un lieu exceptionnel. Je n’oublie pas Nicolas Holveck avec lequel j’ai commencé l’aventure et qui nous a quittés bien trop tôt. Je quitte le Stade Rennais F.C. avec de précieux souvenirs. Merci pour ces quatre années merveilleuses». Une page se tourne à Rennes. Une autre s’ouvre à Nice.