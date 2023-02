Le FC Barcelone en passe de s’offrir la nouvelle star du football serbe

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone prépare déjà l’avenir. Après un mercato phénoménal l’été dernier, le Barça a bouclé l’arrivée de Robert Lewandowski, Raphinha et la prolongation d’Ousmane Dembélé. En plus d’une arrivée de Ferran Torres au mercato hivernal 2021 et du retour de blessure d’Ansu Fati. Mais les dirigeants catalans veulent également sécuriser l’avenir et se seraient jeté sur la nouvelle star du football serbe, Stefan Mitrovic (20 ans).

Comme l’informe Sport, le talentueux footballeur offensif de 20 ans est l’une des jeunes stars que le club blaugrana a pour principal objectif pour cet été. Le père du joueur avait d’ailleurs confirmé des approches. «En tant que père du joueur, je dois dire que le Barça nous a contactés, mais comme d’autres clubs l’ont fait», avait-il écrit sur Twitter. Stefan Mitrovic, dont la valeur marchande est en pleine expansion, s’est révélé avec l’Étoile Rouge de Belgrade.

À lire

Qui est Joao Mendes de Assis Moreira, le fils de Ronaldinho recruté par le FC Barcelone ?

L’Étoile Rouge de Belgrade a refusé des premières offres

Le club de la capitale serbe a d’ailleurs communiqué pour l’avenir de sa jeune pépite et a annoncé avoir refusé les premières approches. «Nous avons eu des offres de trois clubs très importants, des offres supérieures à six millions d’euros, mais nous ne l’avons pas vendu», a confirmé le directeur sportif de l’Étoile Rouge de Belgrade. À noter que Mitrović n’aurait pas pu quitter l’Étoile Rouge cet hiver puisqu’il a été signé cet été en provenance du club serbe de FK Radnički Niš et ne pouvait donc pas jouer pour trois clubs européens en une saison.

La suite après cette publicité

Après avoir vendu une belle partie de son effectif, dont Memphis Depay, qui s’est engagé en faveur de l’Atlético de Madrid cet hiver, le Barça pourrait donc s’attaquer à Stefan Mitrovic cet été. Avec une sélection en septembre 2022 contre la Suède (4-1), le jeune gaucher, qui a l’habitude de jouer sur l’aile gauche, a marqué cinq buts cette saison en 17 rencontres. Ses performances intéressantes en Ligue Europa ont poussé le Barça et plusieurs clubs européens à contacter l’Étoile Rouge de Belgrade pour s’intéresser à lui.