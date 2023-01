Memphis Depay rebondit à l’Atlético de Madrid

La suite après cette publicité

Décidément, c’est une mode. Si vous êtes un attaquant de renom et que vous évoluez au FC Barcelone, ne vous inquiétez pas si un jour vous devenez indésirable. L’Atlético de Madrid sera là pour vous relancer. En 2020, les Colchoneros avaient accueilli un Luis Suarez poussé vers la sortie. Un an plus tard, rebelote avec Antoine Griezmann. Eh bien cette saison n’échappe pas à la règle.

Pestiféré du Barça après seulement un an et demi passé chez les Blaugranas, Memphis Depay quitte les Culers pour essayer de retrouver le sourire dans la capitale espagnole. L’annonce est maintenant officielle. «Bienvenue Memphis Depay ! L’attaquant polyvalent de 28 ans a signé pour le reste de la saison et deux saisons supplémentaires» informe le communiqué madrilène.

À lire

FC Barcelone : une option d’achat préférentielle négociée pour Yannick Carrasco dans le transfert de Depay

Depay veut se relancer

Le Batave vivait une situation compliquée dans la Ciudad condal. Arrivé en 2021 sur demande de Ronald Koeman, l’ancien Lyonnais a rapidement été mis de côté quand son compatriote a été viré au profit de Xavi. Poussé vers la sortie par un Barça désireux de renflouer ses caisses, le Hollandais a toujours refusé de bouger, lui qui rappelons-le a fait de gros sacrifices financiers pour rejoindre Barcelone. À partir de là, de grosses tensions ont émergé.

La suite après cette publicité

Preuve en est, le Barça a accusé son buteur de privilégier sa sélection nationale en faisant trainer sa période de convalescence, histoire d’être frais au Mondial. Au final, après 42 matchs, 14 buts et 2 passes décisives, Depay a accepté de s’en aller à six mois de la fin de son contrat pour se relancer. Côté madrilène, le départ de João Felix en prêt à Chelsea est ainsi parfaitement compensé.