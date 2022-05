Indice UEFA : la terrible désillusion de l'OM ne gâche pas la belle saison française

La suite après cette publicité

On entre dans la dernière ligne droite des coupes d'Europe. Après les demi-finales de la C3 et de la C4 qui ont lieu hier soir, on connaît les six finalistes pour cette saison. Malheureusement, il n'y aura pas de club français puisque l'OM, dernier représentant tricolore, a été éliminé hier par Feyenoord en Ligue Europa Conférence, malgré un stade Vélodrome incandescent. Lot de consolation, si on regarde du point de vue de l'indice UEFA, la saison aura tout de même été fructueuse.

Grâce à l'OM, la France a encore récupéré quelques poussières de point au classement avec un 18,416 qui permet de rester à la 3e place sur l'ensemble de la saison. L'Espagne pourrait en revanche nous passer devant en cas de victoire du Real Madrid en finale de la Ligue des Champions. Il y a moins de 0,3 point d'écart entre nos deux pays... Ce qui est sûr en revanche, c'est que les clubs français ont réalisé leur meilleur exercice européen depuis 5 ans. De bon augure avant la réforme de la C1 devant entrer en vigueur en 2024.

La belle saison des Français

On pense notamment au Portugal, notre principal adversaire. La 5e place offrira une qualification de plus pour la plus belle des coupes d'Europe. Nous passerions alors de 2 équipes qualifiées à 3 (+1 au 3e tour préliminaire). Il s'agira de conserver cette place jusqu'en 2023/2024, dernier exercice avant la nouvelle formule. Attention aussi aux Pays-Bas qui risquent de fortement progresser à la fin de la saison prochaine. Les mauvais résultats des clubs néerlandais en 2017/2018 (seulement 2,9 points) s'effaceront au profit de l'an prochain. Et vu la dynamique actuelle (2e du classement cette saison), il y a fort à parier que le total sera revu à la hausse.

Pour le reste, il n'y a pas vraiment de changement dans ce classement de l'indice UEFA car les représentants restants sont de moins en moins nombreux. L'Angleterre a beau avoir perdu trois équipes dans ces demi-finales (Manchester City, Leicester et West Ham), elle garde la 1ère place. Et puis il y a encore Liverpool de qualifié... L'Allemagne est 5e cette saison avec la qualification de l'Eintracht en finale de C3 et 4e sur l'ensemble puisque l'Italie, avec la Roma en finale de C4, est juste devant sur les 5 dernières saisons, et 6e pour cet exercice 2021/2022.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2021/22 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 06/05/2022 :

-1. Angleterre 21.000 points (1/7)

-2. Pays-Bas 19.200 points (1/5)

-3. France 18.416 points (0/6)

-4. Espagne 18.142 points (1/7)

-5. Allemagne 16.071 points (1/7)

-6. Italie 14.428 points (1/7)

-7. Portugal 12.916 points (0/6)

-8. Autriche 10.400 points (0/5)

-9. Serbie 9.500 points (0/4)

-10. Grèce 8.000 points (0/4)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2017 et 2022) :

-1. Angleterre 106.641 points

-2. Espagne 95.855 points

-3. Italie 76.616 points

-4. Allemagne 75.070 points

-5. France 60.081 points

-6. Portugal 53.382 points

-7. Pays-Bas 49.300 points

-8. Autriche 38.850 points

-9. Ecosse 36.700 points

-10. Russie 34,482 points