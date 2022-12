Amical : Lille s'impose face à Cambuur

La suite après cette publicité

Après une petite victoire face au Club Bruges (1-0), un match nul concédé face à Ostende (2-2) et un succès glané face au Real Valladolid, samedi dernier, Lille poursuivait sa préparation hivernale avec une rencontre amicale contre les Néerlandais du SC Cambuur, actuels 17èmes d’Eredivise, le championnat des Pays-Bas.

Organisés dans leur traditionnel 4-2-3-1 à la Pinatar Arena, les Dogues s'en remettaient à Alan Virginius (21e), auteur de son cinquième but en trois matchs amicaux consécutifs, puis à Edon Zhegrova (75e) pour prendre le meilleur de la formation hollandaise. Ultra-dominateur en première période et sérieux dans le second acte, le LOSC prépare ainsi au mieux l'ultime test du 21 décembre face aux Italiens du SSC Napoli, dans leur mythique Stade Diego Armando Maradona. Pour rappel, les hommes de Paulo Fonseca défieront Clermont lors de la 16e journée de Ligue 1.