CAN 2025 : les coulisses de la présence de Kylian Mbappé au Maroc

Mbappé pourrait bien dépasser Zidane en termes d’impact populaire au Maroc. Par sa simple présence au stade Moulay Hassan, mercredi, pour assister aux débuts de son fils Luca à la CAN avec l’Algérie (victoire 3-0 contre le Soudan), la légende tricolore avait déclenché une frénésie médiatique. Mais son cadet semble bien parti pour prendre l’avantage au baromètre de popularité ce soir, vu les réactions suscitées au Maroc.

Comme évoqué par la presse locale ces dernières heures, l’attaquant du Real Madrid assistera à la rencontre entre le Maroc et le Mali (21h00), comptant pour la deuxième journée de phase de groupe de cette CAN 2025. Sans surprise, il se rangera du côté des Lions de l’Atlas et de son grand ami Achraf Hakimi, dont on ignore encore les chances de jouer ce match.

Mbappé pourrait assister à plusieurs rencontres de la CAN

Il se murmurait que le champion du monde 2018 serait accompagné d’Ousmane Dembélé, mais le Ballon d’Or n’a finalement pas pu répondre à l’appel, agenda oblige (il se trouve actuellement à Dubaï, où il assistera dimanche à la cérémonie des Globe Soccer Awards).

À en croire les dernières informations venues du Maroc, c’est donc aux côtés de ses parents et de son petit frère Ethan, également très proche d’Achraf Hakimi, que devrait se rendre Kylian Mbappé au match. A priori, il devrait étirer son séjour au Royaume chérifien jusqu’au lundi 29 décembre, date de la reprise de l’entraînement du Real Madrid. Il y aurait même des chances de le voir assister à d’autres rencontres de la CAN d’ici là. Un véritable coup de projecteur pour le Maroc.