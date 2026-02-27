Excellente nouvelle pour le FC Barcelone

La nouvelle va certainement ravir les fans du FC Barcelone ce vendredi. En effet, après de nombreuses semaines à vouloir obtenir la licence 1C au Spotify Camp Nou, les dirigeants ont enfin pu entrevoir la prochaine date de l’agrandissement du nombre de places dans le stade. Le club barcelonais, qui a présenté la documentation nécessaire, attend le feu vert du consistoire pour pouvoir rouvrir la partie fermée et a déjà activé le processus pour que les membres acquièrent leurs sièges comme indique Sport.

Désormais, toutes les parties de l’équation sont optimistes quant à la possibilité que la licence puisse arriver dans moins d’un mois, afin d’augmenter la capacité du stade à 62 000 spectateurs. Ce jour de fête est d’ailleurs prévu le 15 mars face au Séville FC (16h15), si tout est conforme aux règles et si le stade ne réserve pas de mauvaises surprises comme précédemment. Malgré le fait que le club voulait voir leurs joueurs affronter l’Atlético de Madrid en demi-finale de Coupe du Roi devant tous leurs supporters, la patience est une nouvelle fois demandée au peuple catalan.