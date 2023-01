Arsenal : Mikel Arteta était fou furieux

La suite après cette publicité

Leader du classement de Premier League au coup d’envoi du choc face à Newcastle, avec sept points d’avance sur Manchester City, Arsenal avait une belle carte à jouer à l’Emirates. Les hommes de Mikel Arteta auraient pu reléguer provisoirement les Cityzens à dix longueurs et creuser également l’écart avec un prétendant au podium. Au final, les Gunners se contenteront d’un match nul (0-0).

Un résultat qui peut permettre à Pep Guardiola et ses troupes de revenir à cinq unités. Sauf que le club londonien ne décolère pas. La raison ? Les Gunners estiment qu’un premier penalty aurait dû leur être accordé vers l’heure de jeu après l’accrochage de Dan Burn sur Gabriel. Une frustration qui s’est transformée en exaspération quand l’arbitre a décidé de ne rien siffler quand Jacob Murphy a contré du bras dans sa surface le centre de Granit Xhaka dans le temps additionnel.

Deux penalties non sifflés

Au micro de Skysports, Arteta n’a d’ailleurs pas caché sa colère. « Ce sont deux penalties, c’est très simple. Je parle de ce que j’ai vu et ce sont deux penalties scandaleux. Je suis extrêmement fier de mes joueurs. La façon dont nous avons joué, la façon dont nous avons dominé le match, la façon dont nous avons essayé, la façon dont nous avons continué. Nous avons eu tellement d’occasions et puis nous avons eu deux penalties scandaleusement oubliés ». Un coup de gueule qui a bien fait rire l’un des consultants de luxe de la chaine anglaise, Gary Neville.

« Je pense que cela aurait été scandaleux si les deux penalties avaient été accordés ! Si Mikel Arteta avait perdu un match en encaissant un penalty comme celui-ci, il aurait été furieux. Vous ne pouvez pas avoir vos bras sur le côté lorsque vous glissez pour bloquer un tir. Son bras n’est pas en l’air. Il n’y a pas penalty, jamais de la vie ». De son côté, l’entraîneur des Magies, Eddie Howe, n’est pas convaincu non plus qu’il y ait penalty. « Je ne me souviens pas du premier, donc je ne peux pas faire de commentaires à ce sujet. Concernant la main (de Murphy, mdr), je pense que si ça avait été l’inverse, j’aurais hurlé pour réclamer un penalty. Probablement pas avec la conviction qu’il devrait être donné parce que la distance est trop courte. Je ne pense pas que le bras de Jacob soit en l’air, il est à côté de lui. Pour moi, ça ne devrait pas être penalty ». Pas sûr qu’Arteta partage cette opinion.