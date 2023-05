BL : Dortmund corrige Mönchengladbach et revient à un point du Bayern

Après le traditionnel multiplex de 15h et les victoires du Bayern Munich et de l’Union Berlin, la 32ème journée de Bundesliga se poursuivait avec la dernière affiche du jour entre les deux Borussia, Dortmund et Mönchengladbach au Signal Iduna Park. Dauphins du leader munichois et à la merci des Berlinois en cas de défaite, les joueurs d’Edin Terzic devaient s’imposer pour ne pas laisser le doute planer au dessus de leur tête. Les locaux prenaient d’ailleurs tout de suite la rencontre dans le bon sens avec une ouverture du score rapide. Donyell Malen profitait d’une première frappe de Sebastien Haller pour crucifier les visiteurs très tôt dans cette rencontre (5e, 1-0).

Quelques minutes plus tard, l’attaquant franco-ivoirien des Marsupiaux venait chercher un pénalty dans la surface adverse qui était transformé par Jude Bellingham dans la foulée (18e, 2-0). Pas rassasiés, les locaux, et un Sébastien Haller particulièrement intenable, alourdissaient le score grâce au doublé de ce dernier (20e et 32e, 4-0). Après la pause, les joueurs de Daniel Farke réduisaient l’écart par l’intermédiaire de Ramy Bensebaini sur pénalty (75e, 4-1) et Lars Stindl d’une belle frappe croisée (86e, 4-2). En fin de rencontre, Giovanni Reyna tuait le suspens en venant marquer à bout portant (90e+3, 5-2). Grâce à cette victoire, Dortmund conforte sa 2ème place de Bundesliga à un petit point du Bayern Munich.

