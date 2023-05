BL : le Bayern gifle Schalke 04, l’Union Berlin résiste au retour de Fribourg

La suite après cette publicité

La Bundesliga était à l’honneur ce samedi pour la 32ème journée du championnat allemand avec le traditionnel multiplex de 15h. A cette occasion, le Bayern Munich recevait Schalke 04. Pas de surprise dans cette rencontre alors que les joueurs de Thomas Tuchel tuaient le suspens avec des réalisations de Thomas Müller (21e) et Joshua Kimmich (29e). Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Kingsley Coman continuaient leur balade de santé grâce au doublé de Serge Gnabry (50e, 66e), à Matthys Tel (80e) et à Noussair Mazraoui (90e+2). Grâce à cette victoire, les Bavarois confirment leur statut de leader et s’éloignent de Dortmund qui affrontera le Borussia Mönchengladbach à 18h30.

Dans les autres rencontres ce multiplex, l’Union Berlin recevait Fribourg pour le choc de haut de tableau de cette 32ème journée de Bundesliga. Si les locaux faisaient rapidement la différence par l’intermédiaire de Kevin Behrens (5e) et Sheraldo Becker (36e, 38e), les visiteurs revenaient dans la partie en deuxième période grâce à Manuel Gulde et (56e) Vincenzo Grifo (70e, s.p.). Finalement, Aïssa Bilal Laïdouni redonnait un peu plus de largeur au score en toute fin de rencontre (80e). L’Union Berlin remonte donc sur la dernière marche du podium grâce à ce succès. Enfin, l’Eintracht Francfort s’est imposé facilement face à Mayence à domicile grâce à un but de Randal Kolo Muani notamment (3-0) et Wolfsbourg a pris le meilleur sur Hoffenheim (2-1).

Les résultats complets de ce multiplex

Bayern Munich 6-0 Schalke 04 : Müller (21e), Kimmich (29e), Gnabry (50e, 66e), Tell (80e), Noussair Mazraoui (90e+2)

Union Berlin 4-2 Fribourg : Behrens (5e), Becker (36e, 38e), Laïdouni (80e) / Gulde (56e), Grifo (70e, s.p.)

Eintracht Francfort 3-0 Mayence : Kamada (18e, s.p.), Buta (30e), Kolo Muani (59e)

Wolfsbourg 2-1 Hoffenheim : Kaminski (15e), Waldschmidt (75e) / Guilavogui (90e+3, c.s.c.)

Bochum 3-2 Augsbourg : Antwi-Adjej (2e), Gouweleeuw (59e, c.s.c.), Losilla (62e) / Maier (29e), Yeboah (85e)