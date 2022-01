JT Foot Mercato : l'OM accélère son opération dégraissage

La suite après cette publicité

Pourquoi le PSG veut Ousmane Dembélé

N'ayant toujours pas prolongé avec le Barça, l'international français Ousmane Dembélé continue d'ajouter du flou dans son avenir en Catalogne. Une occasion rêvée donc pour le PSG au vu de la situation, alors que sa star française Kylian Mbappé, pourrait faire ses valises pour Madrid. Le quotidien espagnol, Mundo Deportivo, relaie les raisons qui mèneraient à un intérêt des Parisiens pour Dembélé. Le talent du natif de Vernon reste bien évidemment en tête des arguments, en plus de la jeunesse de Dembélé qui n'a que 24 ans. Son âge laisse donc présager de longues et belles années devant lui, et le fait qu'il soit Français attirerait particulièrement le club de la capitale selon Mundo Deportivo.

Lukaku devra payer cher après ses récentes déclarations

Une lourde amende attend l'attaquant belge de Chelsea, Romelu Lukaku. Après avoir fait part de son mal-être chez les Blues aux micros de Sky Sports, l'intéressé a également évoqué ses envies de retour à l'Inter. Des déclarations coûteuses puisque selon La Repubblica, ce ne sont pas moins de 500 000€ que l'attaquant devra payer à son club. Malgré l'amende, le Belge et son entraîneur allemand semblent avoir enterré la hache de guerre au cours d'une réunion hier, qui a écarté l'hypothèse d'un départ de l'avant-centre. Mais l'affaire pourrait laisser des séquelles dans la saison des Blues, les joueurs de Thomas Tuchel étant en quête d'un nouveau trophée de champion d'Angleterre, tout en essayant de conserver leur titre européen.

Un dégraissage se profile à l'OM

Comme évoqué dans notre revue de presse ce matin, l'AS Roma s'active pour s'attacher les services du milieu de terrain olympien Boubacar Kamara. L'équipe entraînée par José Mourinho serait en pôle sur le dossier selon le média italien, le Corriere dello Sport. Toujours dans le secteur défensif de l'OM, Álvaro González pourrait faire ses valises cet hiver. En manque de temps de jeu en ce début de saison, l'Espagnol est dans les petits papiers des dirigeants strasbourgeois et bordelais. Mais le salaire du joueur de 31 ans pose problème. L'intéressé a balayé ces options sur ses réseaux sociaux. Enfin toujours en défense, Jordan Amavi pourrait faire son retour à l'OGC Nice où il a effectué ses débuts professionnels. Selon nos informations, les discussions entre toutes les parties se sont intensifiées et se déroulent plutôt bien. L'OM pourrait donc finir son mercato hivernal avec un secteur défensif remanié.