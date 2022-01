Manchester United détruit par la presse anglaise, une piste totalement inattendue pour l'attaque de la Juventus

La suite après cette publicité

MU se fait détruire par la presse

Et Manchester United est retombé dans ses travers. Hier soir, face à Wolverhampton à Old Trafford, les Red Devils se sont inclinés (0-1) et ont subi leur première défaite depuis l'arrivée de l'Allemand Ralf Rangnick sur le banc. Ce dernier a néanmoins encore le soutien de la presse qui le plaint face à la mentalité affichée par ses joueurs. «Ralf est détruit», se permet même le Daily Express. Détruit après la prestation de ses hommes, mais surtout suite aux déclarations lunaires de son défenseur, Luke Shaw. Ce dernier a reconnu, et c'est ce qui fait en gros la une du Times ce mardi, que l'équipe mancunienne «manquait de motivation». «Une attaque cinglante», pour le Daily Telegraph alors que The Guardian écrit que MU n'a jamais manqué autant «d'harmonie». Bref, les Red Devils sont toujours malades.

Le mercato de la Juve est paralysé

Morata, Morata, Morata. Voilà ce que vous pouvez lire en Italie ce matin sur les unes des trois principaux journaux sportifs du pays. La Juventus semble embourbée avec la situation de l'international espagnol, qui est déjà d'accord pour rejoindre le FC Barcelone. Cela serait même une question de jours, en l'occurrence 9, selon La Gazzetta dello Sport. Mais problème, le coach de la Vieille Dame, Massimiliano Allegri, ne l'entend pas de cette oreille et avant de donner son accord pour un départ d'Alvaro Morata, veut avoir la garantie qu'il aura un remplaçant. Selon le Corriere dello Sport, il aurait demandé à connaître la situation de Luis Suarez à l'Atlético de Madrid. Mais ce dernier serait plus tenté par une expérience en MLS. Enfin, sur le cas Dusan Vlahovic, ce dernier a déclaré hier qu'il souhaitait rester à la Fiorentina jusqu'en juin prochain. Pas de remplaçant pour la Juve donc. Morata toujours à Turin. Et donc un mercato paralysé.

La Roma en pole pour Kamara

Les supporters de l'Olympique de Marseille ne savent toujours pas de quoi sera fait l'avenir de Boubacar Kamara. Visiblement, lui non plus. Mais à en croire l'édition romaine du Corriere dello Sport, les dirigeants de l'OM, un peu plus. En effet, comme le rapporte le média, ces derniers auraient laissé le champ libre aux prétendants du milieu de terrain afin de le recruter cet hiver ou l'été prochain. Un de ses prétendants se serait alors engouffré dans la brèche et serait désormais en pole pour l'attirer : c'est l'AS Roma de José Mourinho. Le club italien souhaiterait profiter de ses bonnes relations avec l'OM pour conclure l'affaire Kamara. Mais rien n'est joué et la concurrence sera rude, rappelle le quotidien.