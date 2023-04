Les cibles d’Arsenal pour préparer la Ligue des Champions

La suite après cette publicité

Arsenal a encore une chance de remporter le titre de champion d’Angleterre, mais la large victoire de Manchester City mercredi soir a mis un coup au moral des Gunners, toujours premiers mais condamnés à attendre les matches en retard des Cityzens. Cela dit, la saison du club londonien sera considérée comme une réussite puisqu’elle accouche d’une qualification en Ligue des Champions, la première depuis la saison 2016-2017, ce qui était l’objectif de base.

Il va donc falloir renforcer un effectif, dont la quantité a été jugée un peu courte cette saison. Et selon le Daily Telegraph, la grande priorité du mercato estival se nomme Declan Rice. L’international anglais, âgé de 24 ans, figure sur les tablettes de tous les cadors anglais depuis plusieurs années, mais à chaque fois, West Ham a su le retenir. Cet été, ce sera la bonne, puisqu’il sera en fin de contrat en 2024, et qu’il semble avoir la bénédiction de son club formateur. Toutefois, il faudra probablement battre le record du transfert le plus cher pour un joueur anglais, détenu actuellement par Jack Grealish et les 117,5 M€ bonus compris payés par Manchester City à Aston Villa en 2021.

Les pistes sont connues

Declan Rice doit venir renforcer l’entrejeu et prendre une place de titulaire, pour épauler Thomas Partey et Granit Xhaka, qui ont tout donné cette saison. L’autre renfort souhaité a été l’un des échecs du mercato hivernal, puisqu’il s’agit de Moisés Caicedo, retenu in extremis en janvier par Brighton malgré une proposition atteignant les 80 M€. À voir si Arsenal pourra coupler ces deux transferts, qui serait étonnant. Car malgré la manne financière de la Ligue des Champions, les dirigeants londoniens ne feront pas n’importe quoi sur le marché.

Le directeur sportif Edu dispose en tout cas de plusieurs pistes, à des prix moins onéreux. On pense par exemple à Mason Mount, en fin de contrat en 2024 avec Chelsea, ou au jeune latéral droit Ivan Fresneda (18 ans), du Real Valladolid. Et Arsenal compte bien aussi récupérer un peu de liquidités en vendant des éléments comme Folarin Balogun, qui s’appuie sur son excellente saison à Reims pour avoir des courtisans, ou Nicolas Pépé, décevant avec Nice et qui ne sera pas conservé par les Gunners à son retour de prêt.