Barça : Raphinha heureux après son premier but face à Séville

Samedi soir, le FC Barcelone s'est imposé pour la troisième fois en quatre rencontres de Liga sur la pelouse du Séville FC (3-0). Une rencontre marquée par le 5e but de Robert Lewandowski en championnat, mais aussi le premier en match officiel de Raphinha sous ses nouvelles couleurs. Après deux réalisations en préparation, le milieu offensif brésilien a tenu à dédier ce premier but à ses proches.

«J'étais un peu anxieux pour ce premier but officiel, je suis très heureux, mes coéquipiers m'ont beaucoup aidé. Je le dédie à ma famille et à ceux qui sont toujours à mes côtés, a-t-il déclaré avant de parler de son but, d'un coup de casque après l'intervention défensive adverse sur la ligne. Je ne marque pas beaucoup de la tête, je ne m'y attendais pas».