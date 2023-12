LdC, Liga : la statistique affolante du Real Madrid sur penalty !

Le Real Madrid s’offre un sans-faute en phase de poules de Ligue des champions. Face à l’Union Berlin (3-2), les Espagnols, assurés de finir en tête de leur groupe, ont ajouté un sixième succès à leur actif en autant de rencontres depuis le début de sa campagne européenne édition 2023-24. Mais pour l’emporter face aux Allemands, tout n’a pas été facile pour les hommes de Carlo Ancelotti. Mené avant la pause suite à un but de Kévin Volland (45e+2), le club merengue a dû s’en remettre à son attaquant Joselu, auteur d’un doublé (61e, 72e), ainsi qu’à une réalisation de Dani Ceballos en fin de partie (89e).

La suite après cette publicité

Ombre au tableau, la Maison Blanche a eu l’opportunité de prendre les commandes lors du premier acte, mais Luka Modric a vu son pénalty être arrêté par le portier adverse, Frederik Ronnow (45e). Ce mercredi, SPORT informe que le Real Madrid n’a plus marqué sur penalty depuis maintenant 192 jours, soit six mois. Durant ce laps de temps, quatre joueurs différents se sont essayés (Modric, Joselu, Rodrygo, Vinicius Jr) à cet exercice et ont tous échoué. Le média espagnol ajoute que le dernier joueur à en avoir converti un n’est autre que… Karim Benzema en juin dernier (1-1 face à l’Athletic Bilbao). Un problème récurrent à résoudre !