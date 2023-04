Premier League : toute l’Angleterre se lève pour l’impitoyable Manchester City

La suite après cette publicité

Il y a bien eu un choc attendu hier lors de cette 33e journée de Premier League, mais il n’y avait malheureusement qu’une seule équipe sur le terrain. Arsenal n’a finalement jamais fait le poids face au tenant du titre et encore dauphin des Gunners ce matin. Emmené par son duo maléfique De Bruyne-Haaland, Manchester City n’a fait qu’une bouchée de pain du leader. Un succès autoritaire 4-1 qui en dit long sur sa domination durant la partie et qui leur ouvre la porte en grand pour un 3e titre de suite. Ce matin, les Skyblues sont toujours 2es, mais à deux points de leur adversaire d’hier avec deux matchs en moins au compteur.

Kevin De Bruyne (2 buts, 1 passe décisive) et Erling Haaland (1 but et 1 passe décisive) ont été les deux grands artisans de cette victoire aux allures de finale. Les deux hommes ont écrasé à eux seuls un adversaire qui est apparu si petit à l’Etihad Stadium. Sans doute un peu écrasés par l’enjeu, privés de Saliba, et forcément touchés après les trois matchs nuls consécutifs, les Londoniens n’ont jamais existé. Dépassés dans tous les secteurs de jeu, ils ne peuvent finalement pas avoir beaucoup de regrets ce matin, si ce n’est de ne pas avoir été à la hauteur de l’évènement. Mais qui peut leur en vouloir face à une telle équipe ?

À lire

Manchester City - Arsenal : les notes du match

Guardiola : «la connexion entre Kevin (De Bruyne) et Erling (Haaland) est extraordinaire»

Même Pep Guardiola a été impressionné par ses hommes et surtout ses deux détonateurs. «Erling (Haaland) est une menace incroyable. La façon dont on jouait les saisons passées avec un faux 9, c’était complètement différent, mais la connexion entre Kevin (De Bruyne) et Erling est extraordinaire et on a essayé de l’utiliser autant que possible. Que ce soit défensivement ou offensivement, dès les premières minutes on a été incroyablement concentrés. Et les gars ont répondu d’une façon incroyable dans un match très important», saluait l’entraîneur après la rencontre au micro de BT Sport.

La suite après cette publicité

Avec un 9 pour le Belge et un 8,5 pour le Norvégien, notre rédaction a salué la performance des deux joueurs. En Angleterre aussi, on applaudit. «Haaland et De Bruyne sont à un autre niveau. Lorsque les grands matchs arrivent, ces joueurs élèvent leur niveau de jeu», relate Martin Keown sur la BBC. «C’est une superpuissance. Même quand ils jouent mal, ce qui peut arriver, la façon dont ils pressent, à quel point ils sont agressifs… et ça dure longtemps» assure pour sa part l’ancien capitaine de Manchester United, Rio Ferdinand. Tous les observateurs sont sous le charme et mettent maintenant les Cityzens sur un piédestal.

City est toujours en route pour le triplé

Ils sont les nouveaux grandissimes favoris pour conquérir un nouveau titre. «Ces deux derniers mois, les joueurs ont montré, comme ils l’ont montré par le passé, qu’ils débutaient tous les matches pour gagner. Je pense que les trois prochains matchs (Fulham, West Ham et Leeds) seront décisifs, tempère Guardiola. Si on arrive à faire ce qu’on doit faire, on sera très proche (du titre). (…) On prend encore match après match, et on verra.» Qui peut résister à Manchester City en ce moment ? Invaincu depuis le 15 février dernier, le club peut même réaliser un invraisemblable triplé en cas de succès en Ligue des Champions et en FA Cup.