Chelsea se fait dézinguer pour sa politique de recrutement

C’est la sortie médiatique qui régale en Angleterre depuis hier soir. Jamie Carragher s’est offert une diatribe à l’encontre de Chelsea et de son incompréhensible politique de recrutement. Car hier a été annoncé un nouvel accord pour le recrutement d’un joueur, à savoir João Félix, en provenance de l’Atlético de Madrid, à hauteur de 53 M€. Les Blues ne semblaient pourtant pas en manque de joueurs offensifs, puisqu’ils comptent déjà Mudryk, Palmer, Neto, Nkunku, Broja, Madueke, Jackson, Sterling, Guiu, sans même évoquer ceux qui devraient partir comme Romelu Lukaku, David Datro Fofana ou Deivid Washington.

Ce nouveau transfert interroge donc et lors du Monday Night Football sur Skysports, Jamie Carragher a dit tout haut l’analyse partagée par de nombreux fans du club londonien. « Chelsea doit arrêter d’acheter des joueurs et les joueurs doivent arrêter de signer pour Chelsea. Je ne sais pas pourquoi, si j’étais un joueur, je regarderais Chelsea et signerais », a lancé l’ancien défenseur de Liverpool, avant d’enchaîner.

« Où João Félix va-t-il se changer au centre d’entraînement ? »

« La seule raison pour laquelle vous le feriez, c’est si votre agent vous dit "nous allons signer un contrat de sept ans avec beaucoup d’argent" - c’est de l’argent garanti. Vous savez ce que j’en pense. Respectez vous en tant que joueur, signez un contrat de quatre ans dans un vrai club, faites en sorte de bien faire. (…) Je ne comprends pas pourquoi les joueurs signent des contrats de sept ans. Il n’y a rien là-dedans. Ce n’est pas une équipe jeune et excitante. Ils viennent de signer Joao Felix - dites-moi où il va jouer. Ils ont signé Neto il y a une semaine - où va-t-il jouer alors qu’il y a Cole Palmer ? Les grandes équipes de football ont besoin de concurrence. Mais dans chaque équipe dans laquelle j’ai joué, il y avait sept ou huit joueurs qui savaient qu’ils jouaient chaque semaine. »

Pour l’instant, Chelsea a recruté 9 joueurs sur le marché, bientôt 10 avec João Félix, mais comptait déjà un effectif démesuré. Sur les réseaux sociaux, les blagues s’enchaînent sur la quantité de joueurs sous contrat (45) et sur l’impossibilité de faire cohabiter tout ce monde. « Chelsea doit désormais penser ça : où Félix va-t-il se changer au centre d’entraînement ? Si vous avez 40 joueurs, comment faites-vous pour vous retrouver dans un vestiaire ? Comment organisez-vous une séance d’entraînement ? », s’est moqué Carragher. Le travail semble en effet compliqué dans ces conditions pour Enzo Maresca, le nouvel entraîneur des Blues, qui ne s’en plaint toutefois pas.