Manchester United se fait dézinguer dans tous les sens !

Manchester United déçoit. Encore et toujours. Ce dimanche, sur la pelouse de Villa Park, les Red Devils n’ont ainsi pu faire mieux qu’un triste match nul (0-0), trois jours après avoir partagé les points avec le FC Porto en Ligue Europa. Une soirée où les hommes d’Erik ten Hag avaient d’ailleurs une nouvelle fois montré leur extrême fragilité, que ce soit sur le plan défensif mais surtout mental. Alors forcément, une réaction était rapidement attendue et le choc face à Aston Villa était l’occasion parfaite de rebondir. Problème, la formation mancunienne, trop imprécise aux abords de la surface adverse, n’a jamais trouvé la faille face à la bande d’Unai Emery, étonnamment suffisante sur de nombreuses séquences.

Un jeu pauvre, Ten Hag encore sur la sellette

Avec ce résultat nul, Manchester United pointe, aujourd’hui, à une piètre 14e place et comptabilise seulement 8 points sur les 7 premières journées. Un bilan famélique plaçant, un peu plus, Erik ten Hag vers la sortie. Dans son édition du jour, El Nacional indiquait, à ce titre, qu’une réunion allait prochainement se tenir pour statuer sur le cas du technicien batave. En parallèle, la direction continue de travailler sur son éventuel successeur. Si le nom de Thomas Tuchel est régulièrement cité, celui de Xavi vient également d’apparaître. Une chose est sûre, le contexte du côté d’Old Trafford est loin d’être apaisé et les différents observateurs se crispent.

Ancien buteur du club, Dimitar Berbatov (43 ans) n’a d’ailleurs pas hésité à détruire la dynamique actuelle des Red Devils. «Tout le monde sur le terrain devrait avoir honte que Jonathan Evans soit l’homme du match à 36 ans», a tout d’abord déclaré le Bulgare au micro de Sky Sports avant d’assurer que la pression autour d’Erik ten Hag n’allait qu’augmenter dans les semaines à venir. «Les critiques vont continuer à grandir, parce que United a besoin de gagner pour obtenir les points. Ils sont 14e au classement, ce qui est incroyable. La seule chose à corriger, c’est de prendre des points mais avec la façon dont ils jouent en ce moment, ça va être difficile à faire».

Scholes dézingue le mercato des Red Devils

Un pessimisme également largement partagé par une autre légende mancunienne, en la personne de Paul Scholes. L’ancien milieu de terrain anglais s’est notamment montré très critique à l’égard de la stratégie de Manchester United au cours des dernières années et plus particulièrement sur la partie mercato. «Je ne pense pas que la qualité soit au rendez-vous, surtout en attaque. Si l’on se réfère aux équipes les plus performantes, elles sont capables de marquer des buts. Qu’avons-nous marqué ? Cinq buts en sept matches», a ainsi pesté Scholes à SuperSport. Peu convaincu par les arrivées successives de Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte, Leny Yoro et Noussair Mazraoui, l’homme de 49 ans affichait alors sa frustration.

«Nous avions trois ou quatre attaquants capables de marquer 20 buts, soit 80 buts par saison, et je ne vois pas cela dans la ligne d’attaque de Manchester United. Hojlund se débrouille bien, mais va-t-il marquer 20 buts ? Je ne crois pas. Zirkzee… qu’est-ce que c’est ? Est-ce un numéro 9 ou un numéro 10 ? Va-t-il vous faire marquer 20 buts ? Je ne crois pas. Je pense qu’ils s’appuient plus sur l’espoir que sur des qualités avérées et qu’ils ont dépensé beaucoup d’argent. C’est une somme d’argent ridicule et certains d’entre eux ne peuvent pas entrer dans l’équipe ! Pensez à Ugarte qui est arrivé au club et qui était censé changer la façon dont le milieu de terrain était… il ne l’a pas fait jouer».

Une réaction attendue après la trêve…

Et d’ajouter : «De Ligt, 50 millions de livres, il ne l’a pas fait jouer. Jonny Evans est arrivé à 36 ans à sa place. Martinez, Ten Hag, l’a fait venir au club. À quoi pense-t-il aujourd’hui ? Jonny Evans joue, Maguire a commencé, [Victor] Lindelof entre en jeu avant lui. C’est vraiment un désordre au niveau du recrutement. Lorsque vous n’avez pas de style de jeu et que vous ne savez pas comment jouer, ou la façon dont vous voulez jouer, il est très difficile de choisir des joueurs. Avec Liverpool, c’était assez simple d’acheter, vous savez ce que vous avez à faire. Ils jouent en 4-3-3 et vous pouvez recruter pour cela. Mais quand vous n’avez pas de style de jeu, que vous ne savez pas comment vous allez jouer, que cela change d’une semaine à l’autre, vous êtes presque en train de lancer des balles en l’air et de dire : il a l’air d’un bon joueur, nous allons essayer de l’avoir».

Excédé, Paul Scholes tempérait, pour conclure, ses propos en reconnaissant la qualité de l’adversaire. «C’est un bon point pour United, qui se rend sur un terrain difficile avec beaucoup de pression mais je n’ai jamais vraiment eu l’impression qu’ils étaient allés là-bas pour essayer de gagner le match. C’était plus une tactique de survie qu’autre chose». Un constat cependant très éloigné de celui effectué par Erik ten Hag, satisfait de la performance de ses joueurs… «Je pense que la performance de United était très bonne. En défense et en possession du ballon, on a contrôlé le jeu. Nous avons créé des occasions mais nous avons manqué un peu de réussite», assurait le Néerlandais à la BBC. En grand danger, ETG va quoi qu’il en soit rapidement devoir trouver les bons arguments pour inverser la tendance et sauver sa peau. Une mission périlleuse qui débutera après la trêve internationale contre Brentford…