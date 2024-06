C4 : Emiliano Martinez choqué par les insultes reçues à Lille

Cette saison, Lille a affronté Aston Villa en quart de finale de la Ligue Europa Conference. Une double confrontation qui a tourné en faveur des Anglais, notamment après un match retour très houleux dans lequel Emiliano Martinez a été l’un des protagonistes. D’ailleurs, le portier argentin se souviendra longtemps de son premier match en France depuis le sacre des Argentins face aux Bleus en 2022.

« Ils m’ont insulté tout le match. Jamais on ne m’avait autant insulté dans toute ma vie. Ils m’ont tout fait. Je n’ai rien fait pendant les 120 minutes du match. Les gens m’insultaient tellement à chaque dégagement que l’arbitre m’a donné un carton jaune dès la 30e minute. Après, il y a eu la séance de tirs au but et je les ai fait taire », a-t-il confié à TyC Sports.