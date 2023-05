OM : la mise au point de Valentin Rongier sur la polémique LGBT

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse avant de défier Lille, Valentin Rongier est revenu sur ses propos liés à l’initiative de la LFP d’instaurer une journée de lutte contre l’homophobie. Une action qui ne fait pas toujours l’unanimité auprès de certains joueurs. «C’est une situation très compliquée. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ces joueurs, l’éducation qu’ils ont reçue, savoir ce qu’on leur a mis dans la tête. Il faut prendre tout ça en compte. Mais je pense aussi que c’est un problème de communication. Il faut dire à ces joueurs que porter ce maillot n’est pas défiler à la Gay Pride. C’est juste pour dire qu’il faut combattre l’homophobie parce qu’il y a des injustices, des gens qui se font frapper, tuer parce qu’ils sont homosexuels et qu’en 2023, ce genre de situations ne doit plus arriver. C’est impossible. Il faut appuyer là-dessus, combattre ces injustices», avait ainsi développé le milieu marseillais.

Malgré tout, après cette interview accordée à La Provence, les critiques ne se sont pas faites attendre. Relancé sur ce sujet, l’ancien Nantais a tenu à clarifier ses dires une bonne fois pour toutes. «J’ai vu que certains raccourcis ont été faits après mon interview. On n’a pas tous la même éducation, je ne donne de leçons à personne. On a tous des convictions différentes. Maintenant, on nous demandait juste de porter un maillot avec un flocage arc en ciel». Affaire classée ?

À lire

JT Foot Mercato : du remue-ménage en attaque à l’OM !

Pour ce match LOSC - OM, Parions Sport en Ligne vous propose en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FML1 ainsi qu’un bonus de bienvenue jusqu’à 90€ en freebets en misant jusqu’à 90€. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur un premier but de Jonathan David (cotée à 6,10) pour tenter de remporter 61€.