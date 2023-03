10 € de freebets pour le derby d’Angleterre Liverpool-Manchester United

Le derby d’Angleterre fait toujours rêver. Dimanche, sur les coups de 17h30, tout le Royaume de Sa Majesté aura les yeux rivés du côté d’Anfield Road, où Liverpool reçoit Manchester United, pour le compte de la 26e journée de Premier League. Une affiche de prestige qui fait évidemment couler beaucoup d’encre un peu partout sur la planète football, et ce même si la situation sportive des deux rivaux est bien différente cette saison.

Vainqueur du FC Barcelone en barrages de la Ligue Europa, Man United réalise une saison pour le moment grandiose, ponctuée par la victoire en League Cup, face à Newcastle, dimanche dernier. Forts de ce premier trophée depuis 6 ans, les hommes d’Erik ten Hag, qui a renversé l’opinion publique après des débuts compliqués, font office de grand favori face à des Reds en perdition cette saison (7e place en championnat avec 7 défaites, à 9 points du Top 4) et qui n’ont d’ailleurs plus beaucoup d’espoir en Ligue des Champions après la remontada subie à la maison face au Real Madrid (2-5).

Victoire de Manchester United (cote à 2,70)

L’opportunité est trop belle pour la laisser passer. En pleine bourre, Manchester United aura, dimanche, sur les bords de la Mersey, l’occasion de faire d’une pierre deux coups. À savoir continuer de rêver d’un titre de champion d’Angleterre en fin de saison, tout en enfoncant un peu plus dans la crise la formation entraînée par Jürgen Klopp. Sur une lancée de 4 matchs sans défaite en Premier League, où seul Arsenal est parvenu à les faire tomber, les Red Devils, portés par de grosses individualités au service d’un collectif solide, pourraient bien prolonger leur belle série à Anfield. Liverpool, de son côté, va devoir mettre les bouchées doubles pour éviter de subir une nouvelle déconvenue au cœur d’une saison d’ores et déjà à oublier…

Doublé de Marcus Rashford (cote à 7,75)

Qui d’autre que lui pour rayonner dans le derby d’Angleterre ? S’il y a bien un homme qui fait parler de lui ces dernières semaines à Manchester United, c’est bien Marcus Rashford. En forme olympique et complètement épanoui sous les ordres d’Erik ten Hag, qui l’a totalement relancé cette saison, l’attaquant des Three Lions impressionne en Premier League. C’est simple, Rashford reste a fait trembler les filets à 10 reprises au cours des 10 derniers matchs de MU en championnat. Il a marqué au moins un but lors des 5 dernières sorties de United en PL et culmine à 25 buts et 9 passes décisives en 38 rencontres toutes compétitions confondues. Des statistiques affolantes pour l’enfant d’Old Trafford, déterminé à s’affirmer encore un peu plus face à des Reds qui vont devoir le surveiller de très près…

Manchester United gagne et les deux équipes marquent (cote à 3,80)

Qui a dit que Manchester United allait avoir la vie simple à Liverpool, dimanche ? Ce ne sont pas Virgil van Dijk, Mohamed Salah et leurs partenaires qui diront le contraire. Si les Reds ne sont clairement au top de leur forme, ils restent toutefois difficiles à maîtriser à Anfield, où ils n’ont perdu qu’à une seule reprise cette saison en championnat (le 29 octobre dernier contre Leeds). C’est pourquoi David De Gea pourrait avoir du mal à garder sa cage inviolée à Liverpool, face à une armada offensive plus que redoutable (Salah, Gakpo, Nunez, Firmino, Jota…) qui aime se faire remarquer à Anfield.

