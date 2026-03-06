PSG - Monaco : les compositions officielles
Le Paris Saint-Germain reçoit au Parc des Princes l’AS Monaco ce vendredi à 20h45, dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1. Le PSG s’articule en 4-3-3 avec Safonov dans les buts. Hakimi, Zabarnyi, Pacho et Nuno Mendes forment la défense parisienne. Vitinha est associé à Dro et Zaïre-Emery au milieu de terrain. L’attaque du PSG sera menée par Kvaratskhelia, Doué et Barcola.
Monaco s’organise en 3-4-3 avec Köhn dans les cages. La défense est composée de Kehrer, Zakaria, Faes. Vanderson et Caio Henrique occuperont les ailes avec Camara et Bamba, dans l’entrejeu. Akliouche et Coulibaly seront associés en soutien de Balogun sur le front de l’attaque.
Les compositions
PSG : Safonov - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes - Dro, Vitinha, Zaïre-Emery - Doué, Barcola, Kvaratskhelia
AS Monaco : Köhn - Kehrer, Zakaria, Faes - Vanderson, Camara, Bamba, Caio Henrique - Akliouche, Balogun, Coulibaly
