Menu Rechercher
Commenter 28
Ligue 1

PSG - Monaco : les compositions officielles

Par Emeline Odi
1 min.
Kvara et Doué ont été très performants contre Aston Villa @Maxppp
PSG Monaco
betclic
1 1.39 N 5.60 2 7.00 Bonus 100€

Le Paris Saint-Germain reçoit au Parc des Princes l’AS Monaco ce vendredi à 20h45, dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1. Le PSG s’articule en 4-3-3 avec Safonov dans les buts. Hakimi, Zabarnyi, Pacho et Nuno Mendes forment la défense parisienne. Vitinha est associé à Dro et Zaïre-Emery au milieu de terrain. L’attaque du PSG sera menée par Kvaratskhelia, Doué et Barcola.

La suite après cette publicité

Monaco s’organise en 3-4-3 avec Köhn dans les cages. La défense est composée de Kehrer, Zakaria, Faes. Vanderson et Caio Henrique occuperont les ailes avec Camara et Bamba, dans l’entrejeu. Akliouche et Coulibaly seront associés en soutien de Balogun sur le front de l’attaque.

Les compositions

PSG : Safonov - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes - Dro, Vitinha, Zaïre-Emery - Doué, Barcola, Kvaratskhelia

La suite après cette publicité

AS Monaco : Köhn - Kehrer, Zakaria, Faes - Vanderson, Camara, Bamba, Caio Henrique - Akliouche, Balogun, Coulibaly

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (28)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Monaco

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Monaco Logo Monaco
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier