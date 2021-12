Incidents PFC-OL : le coup de pression de Pierre Ferracci

La suite après cette publicité

La nuit porte conseil mais pas pour tout le monde apparemment... Quelques heures après les graves incidents qui ont émaillé la rencontre de Coupe de France entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais, le président du club parisien Pierre Ferracci est toujours aussi remonté. Invité dans Les Grandes Gueules du Sport ce samedi matin sur RMC, le principal protagoniste n'a toujours pas digéré les événements survenus à Charléty vendredi soir. Ce qui devait constituer une fête du football a en effet viré au cauchemar.

En parallèle, le discours du président de l'OL Jean-Michel Aulas en conférence de presse a provoqué le courroux de son homologue francilien. Ce dernier le clame haut et fort, l'Olympique Lyonnais doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de ses supporters. Et réclame une prise de conscience rapide d'Aulas. « Il y avait des supporters lyonnais à côté de nous. Quand l'OL a égalisé, ils ont sauté de joie et il n'y a eu aucun problème. Le kop parisien n'a jamais créé de problème. Quand vous entrez dans le stade, vous pouvez faire passer des fumigènes, des chaînes de vélo. Si Jean-Michel (Aulas) ne fait pas le ménage dans ces supporters, il va tirer l'OL et le foot français vers le bas, » prévient ainsi le président du PFC.

Pierre Ferracci tape du poing sur la table

Des propos dont la résonnance devrait interpeller les instances du football français mais également les autorités. Pierre Ferracci réclame ainsi tout sauf un manque de discernement de Jean-Michel Aulas sur ce sujet devenu bouillant ces dernières semaines. Le dirigeant parisien exige ainsi des décisions rapides et fortes de la part de l'OL. « On invente une histoire comme quoi des supporters du PSG étaient là, c'est une plaisanterie. Ce match était une fête. Le vrai sujet est que des mômes, des femmes et des hommes se sont fait violentés. Lors du match des féminines la semaine dernière, tout s'est bien passé. Il y a eu des scènes d'une violence incroyable. C'est un problème de police et de l'OL. Je n'ai rien contre Jean-Michel mais il est dans le déni total. Il faut les interdire de stade pendant des années. »

Avant d'évoquer la stupéfaction des joueurs lyonnais, interloqués par de tels événements et stigmatiser à nouveau le comportement des supporters rhodaniens. « Les joueurs lyonnais étaient abasourdis, même Jean-Michel Aulas. Mais il faut qu'il se réveille. Il ne peut pas parler de co-responsabilité ! Les fumigènes qui sont partis du parcage lyonnais, ce n'est pas de la faute des supporters parisiens. On est sur le pied de guerre. Il faut les interdire de stade. » Le message est passé. La balle se trouve désormais dans le camp de la commission de discipline de la FFF...