Coupe de France : le président du Paris FC dézingue l'OL et Jean-Michel Aulas !

C'est une énième triste soirée pour le football français ! À l'occasion des 32es de finale de la Coupe de France, le Paris FC, quatrième de Ligue 2 et fort d'une série de sept victoires toutes compétitions confondues, accueillait une formation de l'Olympique Lyonnais en plein doute et seulement treizième de Ligue 1. Une rencontre qui s'annonçait donc prometteuse au stade Charléty et la première mi-temps confirmait d'ailleurs toutes les promesses laissées par cette affiche. Mais voilà, alors que les deux équipes rentraient dos à dos à la pause après la magnifique égalisation de Moussa Dembélé répondant à l'ouverture du score de Gaetan Laura, le football français a une nouvelle fois été le théâtre de débordements en tribunes.

Divers violents incidents entre supporters parisiens et lyonnais ont alors émaillé cette rencontre finalement arrêtée après 50 minutes de flou... Présent au micro de RMC Sport, à l'issue de ce triste 32e de finale, Pierre Ferracci, président du Paris FC, a tenu à réagir et la réaction du dirigeant parisien est sans équivoque. Confiant tout d'abord être «désabusé et en colère», le patron des Bleus de Paris est ensuite revenu sur les faits avant d'adresser un violent tacle à son homologue lyonnais : «il y a une bande d'abrutis qui ont tout gâché, et ce sont les supporters lyonnais. Je suppose de l'OL a déjà préparé une version à dormir debout comme ils savent faire. (...) Aulas va devoir calmer ses énergumènes».