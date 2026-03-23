CdM 2026 : les mythiques maillots de la Croatie dévoilées

La bande à Luka Modric, qui ne cesse d’impressionner dans les grands tournois comme lors de sa finale en Coupe du Monde 2018 ou de sa troisième place en 2022, est au cœur de l’attention alors que les maillots de la Croatie pour le Mondial 2026 sont enfin dévoilés, après celui du Brésil. Le maillot domicile réinterprète le classique motif à carreaux croates dans une version plus fine et moderne, hommage au modèle de 1990. La silhouette reste immédiatement reconnaissable tout en intégrant des touches contemporaines, alliant tradition et performance.

La suite après cette publicité

Le maillot extérieur, plus sombre, conserve les carreaux emblématiques, mais dans une teinte bleue profonde, offrant un contraste élégant et affirmé. Cette version modernisée complète parfaitement le maillot domicile tout en affichant fièrement l’identité croate sur la scène mondiale.