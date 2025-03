France, Algérie : la sortie évasive de Maghnes Akliouche sur son avenir en sélection

C’est l’un des sujets qui revient avec insistance depuis plusieurs années pour les joueurs binationaux. Quelle sélection choisir ? Source de crispation et de débats houleux, cette décision est souvent scrutée de très près et concerne plusieurs joueurs qui hésitent encore. C’est le cas de Maghnes Akliouche. Brillant cette saison avec Monaco (5 buts et 8 passes décisives en 33 matches), le meneur de jeu hésite encore entre l’Algérie et la France. Même s’il a fait toutes ses classes avec les Bleuets, le joueur de 23 ans n’a toujours pas pris sa décision comme il l’a expliqué de manière floue au micro de Téléfoot ce dimanche :

«L’Équipe de France, c’est une fierté. J’ai fait toutes les catégories de jeunes avec la France, j’ai eu des moments importants aussi comme cet été où on a pu ramener une médaille d’argent à la France aux JO. Après, mon objectif reste de donner le meilleur de moi-même à Monaco. Pour la suite, on verra.» Des hésitations qui devraient encore plus rendre impatient les supporters des deux sélections.