OM : les supporters du PSG détruisent Adrien Rabiot

Adrien Rabiot (29 ans) est attendu ce lundi à Marseille pour passer sa visite médicale et signer un contrat de deux ans en faveur de l’OM. Une arrivée qui fait le bonheur des fans du club phocéens. En revanche, de nombreux supporters du PSG sont en colère de voir un ancien Titi signer chez les Olympiens. Certains d’entre eux ont d’ailleurs exprimé leur mécontentement sur RMC Sport. L’un d’eux a parlé d’une "provocation"

Un autre, prénommé Abdel, a évoqué "un retournement de veste" et "une trahison". Enfin, tous attendent le Classique PSG-OM au Parc des Princes le 16 mars prochain. Ils ont déjà promis de réserver un accueil hostile à l’international tricolore et ancien de la maison parisienne. «Il va être hué, sifflé, c’est sûr», a lâché l’un des fans à RMC. Adrien Rabiot est d’ores et déjà prévenu.