JT Foot Mercato : ces stars tombées pour dopage

Qui sont ces joueurs qui ont été testés positifs au dopage ?

Les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas pour Paul Pogba. Le milieu de terrain a été contrôlé positif à la testostérone. Suspendu à titre provisoire, le Français peut compter sur le soutien de son clan. Comme révélé par la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour, l’agent du joueur de 30 ans, Rafaela Pimenta, a déclaré que son protégé «n’a jamais voulu enfreindre les règles» et souhaite « attendre la contre-expertise» de l’échantillon prélevé lors de son contrôle antidopage pour préparer au mieux sa défense. Auparavant, d’autres joueurs connus sont tombés pour des cas semblables. Par exemple, Samir Nasri a été condamné par l’UEFA à six mois de suspension pour avoir eu recours à une perfusion intraveineuse de vitamines en 2016. Sa suspension est allongée à 18 mois en août 2018. L’ex-international français a ensuite eu du mal à redonner un souffle à sa carrière avec un court passage à West Ham, avant de la terminer à Anderlecht. Un autre cas connu, celui d’Adrian Mutu. Contrôlé positif à la cocaïne en octobre 2004, le joueur roumain est suspendu 7 mois. Chelsea le licencie pour faute grave. Mais il récidive en 2010 avec les couleurs de la Fiorentina. Cette fois, l’attaquant est contrôlé positif à la sibutramine. Il sera condamné à 9 mois de suspension par le Tribunal national antidopage du Comité olympique italien. Le record de la plus longue suspension pour un joueur de football est attribué à Francesco Flachi. Multirécidiviste, un énième test positif à la cocaïne pousse le Comité olympique italien à le sanctionner de 12 ans de suspension. C’est cette même substance qui a exclu Maradonna de la Coupe du Monde 1994. Plus récemment, on a eu le droit au scandale André Onana. En 2020, le portier camerounais est contrôlé positif au Furosémide, un diurétique puissant. L’UEFA suspend le joueur pendant un an, puis sa peine est réduite à 9 mois quelque temps plus tard par le Tribunal Arbitral du Sport. D’autres s’en sont mieux sortis, à l’image de José Luis Palomino qui a été blanchi par les autorités italiennes de lutte contre le dopage. Le défenseur central de l’Atalanta Bergame avait été testé positif à la Nandrolone, un stéroïde anabolisant qui est interdit en juillet 2022. En 2016, Mamadou Sakho aussi est passé entre les mailles des filets après avoir été contrôlé positif à un brûleur de graisse. L’Agence mondiale antidopage avait même reconnu son erreur et avait assuré qu’elle paierait des dommages et intérêts à Sakho.

La durée de l’absence d’Asensio est connue

Très mauvaise nouvelle pour Marco Asensio et Luis Enrique. En fin de semaine dernière, l’Espagne s’est offert un carton plein face à la Géorgie, s’imposant sur le score de 7-1 face au pays de l’Est de l’Europe. Un match où Luis de la Fuente a cependant vu comment plusieurs joueurs plutôt importants à ses yeux se sont blessés, à l’image de Dani Olmo, bouillant en ce début de saison, mais aussi de Marco Asensio. Le joueur du PSG souffre ainsi d’une contusion au pied, et avait dû quitter ses partenaires peu avant la mi-temps. Il sera donc absent pour les deux premiers matchs de Ligue des Champions, contre le Borussia Dortmund au Parc des Princes le 19 septembre, et à Newcastle le 4 octobre. Il sera aussi indisponible pour les chocs de Ligue 1 contre Nice, l’OM et Rennes. Il pourrait être de retour pour le duel contre Strasbourg, le 22 octobre si tout se passe bien.

Ce n’est plus qu’une question d’heures avant que le transfert de Marco Verratti à Al-Arabi ne soit officialisé. Si certains fans auraient souhaité qu’il reste compte tenu de son apport dans la conquête des nombreux titres nationaux du PSG, d’autres ont estimé que Marco Verratti avait fait son temps en soulignant son mode de vie, parfois loin d’être irréprochable. Ce n’est pas le cas de son ancien coéquipier, Blaise Matuidi. L’ex-Parisien est revenu sur le parcours du natif de Pescara, qu’il considère comme un joueur majeur ayant marqué l’histoire du PSG durant une décennie. « À mes yeux, vu les titres qu’il a remportés. Marco a marqué l’histoire du PSG. Quand il est arrivé, il était tout jeune, insouciant, personne ne le connaissait. Mais dès ses premiers ballons, on a vu que c’était un petit joyau qui allait faire vibrer le Parc des Princes… C’est peut-être ce que certaines personnes ont envie de retenir. Et Marco ne s’est jamais caché d’être un bon vivant. N’oubliez pas qu’au départ, c’est un gamin qui arrive à Paris depuis Pescara. Ce n’est pas le même rythme de vie. Mais il savait être sérieux aussi. Je peux vous assurer que Marco n’est jamais arrivé à l’entraînement en retard, qu’il a toujours été un grand pro. »