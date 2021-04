OM : Jorge Sampaoli ne sanctionnera pas Lirola et Balerdi

La suite après cette publicité

Une information qui a fait beaucoup de bruit. Lundi dernier, le quotidien espagnol Marca expliquait que la police de Badalona, en Espagne, avait porté plainte contre deux joueurs de l'OM pour une soirée illégale en période de pandémie de Covid-19. Derrière, on apprenait que les deux concernés étaient Pol Lirola et Leonardo Balerdi. Alors les joueurs seront-ils sanctionnés ? Si La Provence avançait qu'une sanction financière avait été prise, Jorge Sampaoli a parlé du sportif en conférence de presse. Et l'Argentin ne les sanctionnera pas puisque le président Pablo Longoria doit prochainement prendre une décision.

«Concernant la situation de Balerdi et Lirola, on est tous très sensibles à ce qui se passe dans le monde actuellement en tant que citoyen. Pour ma part, j'ai parlé avec eux pour leur dire qu'il faut qu'ils sachent que ce qui se passe actuellement, la crise sanitaire, est grave. Concernant le sportif, je leur ai dit qu'au-delà de leur jeunesse et envie d'aller s'amuser avec des amis, le plus important est qu'ils aient conscience de la réalité sanitaire qui nous touche tous. Le club, de son côté, prendra sa décision. J'ai parlé avec le président, il prendra la meilleure décision pour le club et il l'expliquera lui-même», a lancé le coach de l'OM.