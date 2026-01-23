Menu Rechercher
Lens : Morgan Guilavogui vers Salt Lake City

Morgan Guilavogui avec le RC Lens @Maxppp

L’histoire entre le RC Lens et Morgan Guilavogui aura été celle d’un rendez-vous manqué cette saison. L’été dernier, la direction lensoise avait pourtant pris une décision forte : alors que le FC St. Pauli (Bundesliga) avait activé l’option d’achat du joueur suite à un prêt concluant (7 buts, 4 passes décisives), les Sang et Or avaient exercé leur droit de veto pour faire revenir l’international guinéen, convaincus qu’il pouvait s’imposer à Bollaert.

Six mois plus tard, le constat est sans appel. Guilavogui ne s’est guère montré à son avantage et n’entre pas dans les plans de Pierre Sage. Avec seulement 3 titularisations en Ligue 1 (16 apparitions, souvent des bouts de matchs) et un maigre bilan d’un seul but, l’attaquant de 27 ans doit se relancer. Selon nos informations, l’ancien Parisien a de bonnes chances de traverser l’Atlantique. Encore sous contrat jusqu’en 2027, il est en partance pour les États-Unis où le club de Real Salt Lake l’attend pour renforcer son secteur offensif via un transfert. Une porte de sortie idéale pour le joueur, et l’occasion pour Lens d’alléger son effectif d’un élément qui n’a jamais su confirmer les espoirs placés en lui lors de son retour.

