OM : Mathieu Valbuena vole au secours d'Arkadiusz Milik

Blessé au genou en début de saison, Arkadiusz Milik retrouve progressivement ses sensations sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Auteur d'un petit but en championnat, l'attaquant polonais a par ailleurs inscrit quatre buts en Ligue Europa et autant en Coupe de France. Malgré ce bilan, l'ancien buteur de Naples ne parvient pas totalement à faire taire les critiques et bon nombre d'observateurs attendent plus quant à son rendement. Présent, ce jeudi soir, sur les ondes de RMC, l'ancien Marseillais Mathieu Valbuena, aujourd'hui du côté de l'Olympiakós Le Pirée, a tout de même souhaité défendre le numéro 9 de l'OM, rappelant notamment sa ligne statistique depuis son arrivée sur la Canebière.

«(Arkadiusz) Milik est arrivé il y a un an on est d’accord ? C’est 33 matches, 19 buts donc pour un attaquant c’est quand même pas mal. Je trouve que Milik il a eu des grosses blessures, il a loupé le gros début de saison de Marseille avec Payet en faux numéro 9 qui a été performant mais si Milik avait été disponible, il l’aurait fait jouer donc je pense qu’on est sévère avec Milik parce que tout simplement ses statistiques sont bonnes. Laissez lui le temps. Jorge Sampaoli a trouvé ce système avec un faux numéro 9 qui marche d’accord mais il aurait aussi marqué ces buts si il avait été disponible parce que c’est un buteur. Aujourd’hui, je pense que ce n’est pas du tout un échec». L'intéressé appréciera.