OL-Metz : Jean-Michel Aulas s'interroge sur l'arbitrage

Dimanche soir, l'Olympique Lyonnais a concédé sa deuxième défaite de la saison en fin de match contre le FC Metz suite à un but d'Aaron Leya Iseka (1-0). Un but lourd de conséquences puisque Lyon est désormais troisième de Ligue 1, à deux points du Paris Saint-Germain et de Lille. Un peu plus tôt dans le match, à la 74e minute de jeu, Lyon avait pourtant marqué via Karl Toko Ekambi mais le but avait été refusé par l'arbitrage vidéo pour la position de hors-jeu d'Houssem Aouar, qui aurait ainsi perturbé la course de Fabien Centonze. Le milieu de terrain lyonnais aurait donc fait action de jeu pour l'arbitre Stéphanie Frappart qui a refusé ce but.

Sur Twitter, le président de l'Olympique Lyonnais est revenu sur cette décision et attend une explication de la part de la direction de l'arbitrage français : «tout ceci est troublant et mérite sûrement une explication de Pascal Garibian (le directeur technique de l’arbitrage ndlr). En tout cas, sauf cette erreur commise par la VAR dirigée par M. Letexier, l’arbitre Stéphanie Frappart a été excellente. Et je m’interroge pour connaître la raison de cette décision.»