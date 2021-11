L'AC Milan a blacklisté Mino Raiola !

Si un club comme le Paris Saint-Germain est un bon client de Mino Raiola (Donnarumma, Verratti, Simons, Areola), le célèbre représentant de joueurs n’a pas la cote partout. En tout cas, plus à l’AC Milan. Quatre ans après avoir fait mariner les Rossoneri pour la prolongation de Gianluigi Donnarumma, l’Italo-Hollandais avait cette fois-ci planté Milan en persuadant son protégé de partir libre de tout contrat.

Un crime de lèse-majesté pour les dirigeants et les tifosi milanais. Pour s’en rendre compte, il suffit de revoir les images de l’accueil qu’avaient réservé les supporters transalpins au gardien du PSG lorsque ce dernier avait joué avec l’Italie à San Siro contre l’Espagne en Ligue des Nations le 6 octobre dernier. Sans oublier les banderoles insultantes affichées dans la ville lombarde.

Souvent critiqué pour dicter la carrière de ses poulains en fonction du chèque qu’il peut encaisser (et ça n’est pas près de s’arrêter puisqu’il gère Haaland et Pogba), Raiola est aujourd’hui persona non grata à l’AC Milan. Preuve en est : la Gazzetta dello Sport affirme que le club rossonero veut négocier la prolongation d’Alessio Romagnoli sans passer par Raiola.

Milan ne peut plus voir Raiola, même en peinture

En clair, le club veut gérer en direct avec son défenseur de 26 ans. Ce n’est pas une mise à l’écart officielle pour Raiola, mais c’est tout comme. Libre de tout contrat en juin prochain, l’ancien pensionnaire de l’AS Roma fait partie des dossiers chauds de l’AC Milan. Comme Franck Kessié, il fait partie des éléments libres en juin 2022 que les Rossoneri veulent conserver.

Sauf que Romagnoli est le joueur le mieux payé de l’effectif (6 M€) et l’objectif du club est de le convaincre de prolonger tout en baissant son salaire (à moins de 4,5 M€ annuels). Pas simple. Alors si en plus il faut se coltiner un Raiola à l’appétit féroce quand un de ses joueurs se retrouve dans ce genre de situation...

Un article qui a, en tout cas, eu le mérite de faire réagir puisque Milan a publié un communiqué pour calmer le jeu. « Concernant l'article publié aujourd'hui par la Gazzetta dello Sport intitulé "Milan expulse Raiola", l’AC Milan précise que le Club entretient des relations professionnelles avec tous les agents, sans aucune exclusion. » Affaire à suivre.