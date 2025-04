Real Madrid : Carlo Ancelotti va sacrifier une star contre le Barça

Le Real Madrid est dans une période très compliquée. La récente élimination en quarts de finale de la Ligue des champions face à Arsenal a laissé des traces. L’effectif, depuis plusieurs semaines, a clairement montré ses limites et outre certains cadres, c’est surtout Carlo Ancelotti qui est pointé du doigt. Le technicien italien n’a jamais été capable de faire cohabiter ses quatre stars offensives à savoir Vinicius Jr, Bellingham, Rodrygo et Mbappé. Le Français, à la pointe de l’attaque, semble toujours incompatible avec Vinicius et ce, malgré ses bonnes statistiques.

Pour Ancelotti, son avenir semble quasi scellé désormais. Le technicien italien est sur la sellette et quittera probablement le club en fin de saison. La presse anglaise évoquait même la possibilité de le voir faire ses valises d’ici quelques jours, après la finale de Coupe du Roi. Car c’est là, l’opportunité pour le Real Madrid de vivre une saison blanche qui ferait tâche. Opposée au grand rival le FC Barcelone, la formation madrilène devra être bien plus inspirée que face aux Gunners pour espérer faire tomber l’une des meilleures équipes d’Europe actuellement.

Ancelotti va repasser à deux attaquants

Légèrement blessé contre les Anglais, Kylian Mbappé devrait être disponible pour ce nouveau Classico. De quoi offrir une nouvelle solution offensive à Carlo Ancelotti. L’ancien coach de l’AC Milan a de quoi se creuser la tête désormais puisque l’élimination en C1 a permis d’être certain d’une chose : sa formation ne peut pas exister face aux tops équipes avec un quatuor offensif de stars. Et à en croire les informations de Radio Marca, Ancelotti a fini par l’accepter. Le coach italien prévoit tout simplement de repasser en 4-4-2 face au Barça.

Il a ainsi décidé de sacrifier une star offensive pour le match le plus important de la saison. L’idée est simple : évoluer dans le même système que lors de la saison dernière avec trois milieux de terrain en plus de Jude Bellingham dans le rôle de numéro 10 et donc deux attaquants mobiles. Reste à savoir qui Ancelotti va décider de sacrifier. La facilité serait d’écarter Rodrygo, dans le dur depuis quelques matches, et en dessous des autres médiatiquement. Mais l’ancien entraîneur du PSG a déjà montré qu’il était capable de prendre tout le monde à contre-courant. Réponse dans une semaine.