Ricardo Rodriguez proposé à Nice et en L1

C’est une opportunité de marché comme on en voit souvent lors du mercato d’hiver : un joueur d’expérience, un contrat court et une indemnité au rabais. Selon nos informations, Ricardo Rodriguez (33 ans) a été proposé ces derniers jours à plusieurs formations de l’Hexagone, dont l’OGC Nice. Actuellement sous contrat avec le Real Betis, l’international suisse (plus de 120 sélections) possède un CV qui parle pour lui. Passé par Wolfsbourg, le Torino et surtout l’AC Milan, ce latéral gauche bien connu du football européen est aussi capable de jouer défenseur central axe gauche, une position très recherchée tactiquement.

La situation est simple : le club andalou, en proie à des difficultés financières, doit faire rentrer du cash et s’économiser un gros salaire. À six mois de la fin de son contrat (juin 2026), le Betis est prêt à ouvrir la porte contre une indemnité estimée entre 1 et 2 millions d’euros. Une somme dérisoire pour un joueur de ce calibre. De son côté, le joueur est très ouvert à une arrivée en France. Son but ? Enchaîner les matchs et rester compétitif pour valider sa place avec la Nati pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada, qui arrive à grands pas.