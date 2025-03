Lille : la nouvelle sortie de Jonathan David sur son prochain club

Avec 23 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues au LOSC cette saison, Jonathan David (25 ans) est en fin de contrat à l’issue de la saison actuelle. Sa situation ne laisse pas insensible de très nombreux clubs, qui réfléchissent à le recruter libre cet été. Alors que son nom est régulièrement cité dans un marché où les buteurs se font rares, le Canadien continue de botter en touche.

«Je ne sais pas si je vais rester ou partir, mais si je pars, je pense que je devrais me dépasser au plus haut niveau. Quand on joue dans un grand club, on n’est jamais assuré d’être titulaire à chaque match. Je dois être performant. Je suis prêt à me battre. Je sais que c’est une année importante, c’est une décision importante, alors je prendrai la sage décision», a-t-il lâché au micro de CBS.