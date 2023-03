Nantes : Ignatius Ganago remercie Kylian Mbappé pour son soutien

Après la victoire du Paris Saint-Germain sur Nantes ce samedi soir au Parc des Princes (4-2), Ignatius Ganago, buteur face aux Parisiens, a livré une interview forte en émotion à nos confrères de Ouest France. L’occasion pour lui de revenir sur ses dernières semaines très compliquées marquées par le décès de sa fille et sur son retour à la compétition. «Pour moi, la clé, c’est de jouer au football. De voir mes coéquipiers tous les jours. De rigoler avec eux. Cela me change les idées» a notamment confié le joueur de 24 ans qui a perdu sa très jeune fille il y a à peine trois semaines de cela.

Ignatius Ganago est ensuite revenu sur les gens qui lui ont apporté du soutien en lui donnant de la force, comme Kylian Mbappé avec qui il a échangé après la rencontre. «C’était compliqué au début parce que c’était encore tout frais. Même aujourd’hui, c’est encore un peu compliqué. Mais, il y a beaucoup de gens qui m’ont soutenu, qui m’ont donné de la force. Et ça aussi, ça m’a vraiment marqué. Tout ce que je fais aujourd’hui, c’est pour elle. Je veux me battre pour elle. Je remercie aujourd’hui tous ceux qui m’ont soutenu. Aujourd’hui, j’ai parlé par exemple avec Kylian (Mbappé), il m’a donné beaucoup de force. Cela fait plaisir de voir des gens comme ça qui pensent à toi» a reconnu le milieu de terrain de nantais avant de poursuivre sur ses motivations : «je vais continuer à jouer au foot et j’espère que je la rendrai fière.»

