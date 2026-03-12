PSG : la petite blague de Luis Enrique sur le français d’un journaliste espagnol

Après la large victoire du PSG contre Chelsea (5-2) au Parc des Princes, l’ambiance était détendue en conférence de presse. Luis Enrique a plaisanté avec les journalistes, lançant à l’un d’eux de nationalité espagnole de la Cadena SER qui avait fait l’effort de poser la question en français : « Très bien le français. Je croyais tu parlais italien (clin d’oeil et rire, ndlr). Je rigole, je rigole. Tu es meilleur que moi en français », déclenchant des rires dans la salle.

Cette légèreté contrastait avec la tension du match et la pression d’un 8e de finale de Ligue des Champions face à un adversaire coriace comme Chelsea. Malgré le score fleuve et la domination parisienne, l’entraîneur espagnol a montré que la bonne humeur et la complicité avec les médias restent un élément central de son management, reflétant un vestiaire serein après une performance spectaculaire. Et cela a été d’ailleurs bien plus qu’un simple épisode isolé, puisque le natif de Gijon a fait le show après la rencontre devant un parterre de journalistes souriants.