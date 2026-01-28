Ligue des Champions : 5 clubs anglais qualifiés en 8e, Bodo Glimt en barrages !

Le multiplex de la 8e et dernière journée de Ligue des Champions promettait d’être fou. Parce que seules deux équipes étaient qualifiés (Arsenal et le Bayern) avant le coup d’envoi, et uniquement 4 équipes déjà éliminées. Pour les clubs français, il s’agissait de valider la qualification, et pour le PSG une place dans le Top 8, ce qui n’a pas été le cas, en raison du nul concédé à domicile contre Newcastle.

L’OM a vécu une soirée cauchemardesque à Bruges et un scénario horrible qui l’élimine, tandis que Monaco a validé son ticket grâce à son nul face à la Juve. Les autres rencontres ont accouché d’un festival de buts. Arsenal a scellé sa première place avec un succès face au Kairat Almaty et plus globalement, ce sont les clubs anglais qui ont fait un carton, en plaçant 5 équipes dans les 8 premiers. Manchester City, avec son succès contre Bodo Glimt, Liverpool, vainqueur face à Qarabag, Chelsea, victorieux à Naples et Tottenham avec sa victoire à Francfort, se sont directement qualifiés pour les huitièmes. Les Spurs, en grande difficulté en Premier League, terminent 4e de cette phase de ligue !

Bodo Glimt qualifié !

Le FC Barcelone a validé sa place dans le top 8 en l’emportant face à Copenhague, après avoir été mené au score. La défaite du Real Madrid à Benfica l’a sorti du top 8. Complètement folle, la soirée a rendu le classement mouvant, chaque but avait un impact conséquent. Et comment ne pas évoquer celui de Trubin pour Benfica, qui a éliminé l’OM au bout du temps additionnel du dernier match !

Les malheureux du soir sont donc l’OM ou encore Pafos, qui est passé à un but d’une qualification historique… Naples, le PSV ou encore Bilbao passent à la trappe. La belle histoire, avec Benfica, sera celle de Bodo Glimt. Après avoir battu Manchester City la semaine précédente, le club norvégien est parti s’imposer à l’Atlético de Madrid pour obtenir une incroyable qualification.

Le classement final de la Ligue des Champions

Tous les résultats de la soirée :

PSG 1-1 Newcastle : Vitinha (8e) ; Willock (45+2e)

Club Bruges 3-0 OM : Diakhon (4e), Vermant (11e), Stankovic (79e)

Monaco 0-0 Juventus

Benfica 4-2 Real Madrid : Schjelderup (36e, 54e), Pavlidis (45+5e, sp), Trubin (97e) ; Mbappé (30e, 58e)

Naples 2-3 Chelsea : Vergara (33e), Hojlund (43e) ; Fernandez (19e, sp), João Pedro (61e, 82e)

Man City 2-0 Galatasaray : Haaland (10e), Cherki (29e)

Dortmund 0-2 Inter Milan : Di Marco (80e), Diouf (94e)

Barcelone 4-2 Copenhague : Lewandowski (48e), Yamal (60e), Raphinha (69e, sp), Rashford (85e) ; Dadason (4e), Gabriel Pereira (89e)

PSV 1-2 Bayern Munich : Saibari (78e) ; Musiala (58e), Kane (84e)

Liverpool 6-0 Qarabag : Mac Allister (15e, 61e), Wirtz (21e), Salah (50e), Ekitike (57e), Chiesa (90e)

Arsenal 3-2 Kairat : Gyokeres (2e), Havertz (15e), Martinelli (36e) ; Jorginho (7e, sp), Ricardinho (94e)

Francfort 0-2 Tottenham : Kolo Muani (47e), Solanke (77e)

Atlético 1-2 Bodo Glimt : Sorloth (15e) ; Sjövold (34e), Hogh (59e)

Leverkusen 3-0 Villarreal : Tillman (12e, 35e), Grimaldo (57e)

Ajax 1-2 Olympiakos : Dolberg (69e) ; Gelson Martins (52e), Hezze (79e)

Union Saint-Gilloise 1-0 Atalanta : Khalaili (70e)

Bilbao 2-3 Sporting : Sancet (3e), Trincao (62e); Guruzeta (28e) ; Diomandé (12e), Alisson Santos (94e)

Pafos 3-1 Slavia : Dragomir (17e), Bruno Felipe (53e), Anderson Silva (84e) ; Chaloupek (44e)