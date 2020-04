Manchester City et le Barça touchent au but pour leur échange

Cet été, on pourrait être assez surpris des formules concernant les transferts. En effet, vu que beaucoup de clubs vont être en difficulté financière, on pourrait assister à de nombreux prêts, de nombreux échanges voire à des paiements encore plus échelonnés. Ainsi, le FC Barcelone parait être l'un des premiers clubs à l'avoir compris et prospecte tous azimuts afin de se débarrasser de ses indésirables, mais aussi renforcer son effectif.

Arthur Melo, le milieu brésilien, a été au coeur d'un échange entre les Blaugranas et la Juventus (avec Miralem Pjanic) avant de dire qu'il comptait bien rester au Barça. Mais ce n'est pas le seul élément prêt à être sacrifié puisqu'on a retrouvé notamment Ousmane Dembélé au milieu des discussions, mais aussi, et surtout l'international portugais âgé de 26 années et arrivé en provenance de Benfica en 2017, Nelson Semedo.

Cancelo devrait arriver au Barça

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2022, Nelson Semedo ne devrait pas continuer l'aventure avec les Blaugranas. Débarqué donc en Catalogne en 2017 en provenance de la formation lisboète, le latéral droit portugais est sur le départ et, dernièrement, la presse espagnole parlait d'un possible échange avec Manchester City et Joao Cancelo. Et d'après les dernières informations de Sport, les deux clubs seraient tout proche d'un accord.

Le média espagnol explique en effet que les dirigeants des deux formations auraient donné leur aval pour cet échange. L'échange Semedo-Cancelo serait donc en bonne voie, mais un détail serait encore à finaliser : l’indemnisation en plus. En effet, les deux joueurs n'ayant pas exactement la même valeur, les Citizens devraient ainsi rajouter un petit chèque. Reste désormais à connaître le montant afin de finaliser l'opération...