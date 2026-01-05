Menu Rechercher
RD Congo : Sébastien Desabre lance le choc face à l’Algérie

Par Jordan Pardon
1 min.
Sebastien Desabre avec la RDC @Maxppp

C’est probablement le 1/8e de finale le plus indécis de cette CAN sur le papier. À deux jours du choc entre la RD du Congo et l’Algérie (la conférence de prese avait lieu hier, dimanche, NDLR), le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, a dressé le profil de son futur adversaire qu’il connaît très bien pour l’avoir affronté à plusieurs reprises.

«Avec mon staff technique, nous connaissons très bien l’Algérie, même si c’est la première fois que nous allons l’affronter depuis que je suis en RDC, explique l’ancien sélectionneur de l’Ouganda à Afrik Foot. Le profil de l’Algérie est celui d’une formation technique, joueuse, qui aime attaquer, avec des joueurs de grande qualité, comme Mahrez, Amoura, Bensebaïni, etc. C’est une des meilleures sélections africaines. Elle est la troisième équipe africaine au classement FIFA, nous sommes à la huitième position. C’est un duel qui s’annonce, serré, indécis, entre deux équipes qui ont des arguments collectifs et individuels, avec des caractéristiques différentes. Nous travaillons sur différents systèmes de jeu, à trois derrière, en 4-2-3-1, en 4-3-3. Nous avons beaucoup de respect pour l’Algérie, mais on se concentre davantage sur nous.»

CAN
Algérie
Rép. Dém. Congo
Sébastien Serge Louis Desabre

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Algérie Flag Algérie
Rép. Dém. Congo Flag République Démocrate du Congo
Sébastien Serge Louis Desabre Sébastien Serge Louis Desabre
