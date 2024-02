Mercato : Willem Geubbels a refusé des offres

L’été dernier, Willem Geubbels a ainsi accepté de reculer pour mieux sauter en rejoignant St Gallen en Suisse. Un choix qui pouvait au départ sembler surprenant, mais qui donne aujourd’hui raison au joueur et à son entourage. Performant chez le 2e du championnat suisse, Geubbels nous avait d’ailleurs accordé une interview récemment pour expliquer ce redressement et cette nouvelle vie, bien loin de ses tracas et de la pression générée en France. «Il y a eu beaucoup de positif au début, beaucoup de négatif après pour un jeune sortant tout juste du centre de formation. Il faut avoir du mental», avait-il rembobiné. Et d’ajouter : «Aujourd’hui, je me sens mieux. J’ai beaucoup mûri depuis, j’ai pris de l’âge et j’ai appris à travailler différemment», nous confiait-il.

Autre élément révélateur de cette plénitude trouvée en Suisse : sa deuxième place au classement des buteurs de St Gallen en championnat (6 buts et 4 passes décisives en 19 matches). Mais au-delà de l’aspect statistique, ce départ s’apparente aujourd’hui à une véritable réussite sportive pour le joueur. Selon nos informations, les performances de Geubbels ont éveillé l’intérêt de plusieurs formations allemandes, anglaises et néerlandaises ces dernières semaines. Lucide, le joueur priorise de son côté l’idée de réaliser une saison référence (il est sous contrat jusqu’en 2025), afin de, pourquoi pas, participer au prochain rassemblement des espoirs qui verra le sélectionneur Thierry Henry passer en revue la génération 2001 dans l’optique des Jeux Olympiques de Paris cet été.