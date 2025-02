Man City : la nouvelle story dingue d’Erling Haaland

Depuis plusieurs semaines, Erling Haaland est revenu à l’un de ses meilleurs niveaux. Auteur de six buts lors de ses sept derniers matches, le Norvégien est redevenu létal face au but et cela correspond au regain de forme des Cityzens qui, après une période de doute assez longue, se ressaisissent en Premier League et devront faire un exploit ce mercredi face au Real Madrid en 16es de finale de Ligue des Champions.

Pour autant, l’ancien de Molde a connu un léger désagrément hier lors de la large victoire face à Newcastle (4-0). Pendant qu’Omar Marmoush a inscrit un triplé pour débloquer son compteur avec les Skyblues, Haaland a cédé sa place après une blessure au genou en fin de match. Finalement, rien de grave pour le goleador de 24 ans qui s’est affiché sur Instagram avec une entrecôte à l’issue du match. Selon les sources anglaises, Haaland sera bien présent à Madrid mercredi prochain.