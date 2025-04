Italie : les révélations choquantes sur Nicolo Fagioli et la nouvelle affaire de paris illégaux

Grand espoir du football italien, Nicolo Fagioli s’était révélé lors de la saison 2022/2023 où il avait su faire son trou à la Juventus. Le milieu de terrain né à Piacenza avait pourtant surpris tout son monde la saison suivante en étant suspendu 7 mois des terrains de football tout en devant régler une amende de 12 500 euros. Un coup d’arrêt pour la carrière du jeune joueur de 24 ans qui a d’ailleurs admis en février 2024 son addiction : «j’ai commencé à 16 ans, peut-être par solitude. (…) Au début c’était comme un jeu, puis c’est devenu lentement une maladie, j’ai commencé tout de suite avec les paris sportifs quand je jouais à la Juve dans l’académie des jeunes. Avant de perdre le contrôle, j’aimais vraiment jouer, je cherchais de la dopamine sans le savoir. J’ai ensuite compris qu’il s’agissait d’une maladie, mais j’ai mis trop de temps à trouver de l’aide. (…) J’étais toujours nerveux, mon seul exutoire était le jeu parce que je m’entraînais mal et cela a fait de moi un footballeur qui ne se donnait pas à 100 % sur le terrain.» Pas vraiment dans les plans de Thiago Motta cette saison, il a rejoint la Fiorentina cet hiver où il est devenu un incontournable de la Viola de Raffaele Palladino.

Cependant, ce n’est pas pour autant que les problèmes sont terminés pour Nicolo Fagioli. Ces derniers jours, le parquet de Milan a lancé une enquête sur de nombreux joueurs évoluant ou passés par la Serie A comme Nicolo Zaniolo, Alessandro Florenzi, Leandro Paredes, Weston McKennie, Angel Di Maria, Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Cristian Buonaiuto ou encore Matteo Cancellieri. Les investigations tournent autour d’un réseau de paris clandestins dans lequel Nicolo Fagioli et Sandro Tonali sont suspectés d’avoir "recruté des joueurs" en contactant leurs coéquipiers et amis. Un rôle assez flou dans cette affaire de la part des deux joueurs et notamment de Nicolo Fagioli dont les conversations privées sont récemment sorties dans la presse italienne et leur contenu est saisissant.

Nicolo Fagioli s’est mis dans une situation très difficile

Au total, Nicolo Fagioli aurait emprunté la somme de 587 000 euros à 31 personnes différentes comme l’annonce la Gazzetta dello Sport. Le stratagème était de réaliser de faux achats de montres Rolex au sein de la bijouterie Elysium (qui a été depuis fermée par la justice italienne et 1,5 million d’euros a été saisi). Un procédé expliqué en privé par Nicolo Fagioli à Gianmaria Zanandrea, son ancien coéquipier au sein des jeunes de la Juventus : «en bref, on achète des montres Rolex dans ce centre milanais qu’Alvaro me fait payer beaucoup moins cher ! Ensuite, la boutique, dès qu’on leur envoie l’argent, commence à les revendre et on fait du bénéfice. […] C’est une boutique Rolex, elle ne peut rien faire. Ils le font pour que je puisse en faire la publicité, moi et Alvaro (Morata ndlr).» Néanmoins, cela n’a pas arrangé la situation de Nicolo Fagioli qui a eu de nombreuses dettes et s’est retrouvé dans une situation difficile.

Défenseur de Leicester et international italien, Caleb Okoli qui lui avait prêté 41 000 euros avait été véhément envers lui, car il mettait du temps à régler ses dettes : «on ne parle pas de lundi ou de mardi, mais depuis 5 ou 6 mois, tu demandes de l’argent à tout le monde. Et puis tu as des dettes envers tout le monde. Tu es un idiot, hein ? J’attends lundi et après, tu m’as énervé parce que tu es venu me dire que ton père en avait besoin et je t’ai donné l’argent tout de suite.» Accumulant les dettes, Nicolo Fagioli s’est mis en difficulté envers certains criminels de Rome comme "Nelly", un homme pas encore identifié qui aurait eu des propos menaçants à son encontre alors qu’il avoisinait les 2,8 millions de dettes au total. Une somme difficile à rembourser pour le joueur et qui l’a impacté sur le terrain.

«J’ai fait des erreurs, mais je ne sais plus comment gérer la situation. Aujourd’hui, la Juve m’a parlé, me disant si j’avais un problème, car ils se rendent compte que j’ai un problème, qu’ils ont entendu parler du jeu et qu’ils ne me voient plus présent, la tête haute, sur le terrain et en match… Demain, je ne jouerai pas et si ça continue comme ça, je serais toujours sur le banc, mais c’est vrai, je ne peux plus aller sur le terrain heureux… Parce que la réalité, c’est que je reçois des menaces et tout, et je n’ai plus de temps, ni d’excuses, ni rien. Et si la bombe explose, je suis fichu à vie. Même la Juve m’a dit la même chose aujourd’hui. Le soir, je suis triste et je ne vais plus sur le terrain de bon gré… Peux-tu parler aux dirigeants pour savoir s’ils peuvent m’aider ou non ? Parce que c’est un problème qui me dépasse» a-t-il déclaré dans des propos révélés par La Republicca.