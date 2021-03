Real Madrid : Marcelo sanctionné pour non-respect des règles sanitaires ?

La suite après cette publicité

En Espagne, pour ralentir davantage la transmission de la Covid-19, le gouvernement espagnol a décidé d’interdire les déplacements entre régions jusqu’au 9 avril. Et tout le monde est concerné même les footballeurs. Marcelo (32 ans) l’a appris à ses dépens.

Pendant la trêve internationale, le latéral gauche brésilien a été surpris avec sa famille sur une plage de Valence bien loin de Madrid et sans masque qui plus est. Un déplacement, bien évidemment interdit et qui pourrait lui valoir quelques sanctions financières. Selon l’agence EFE, le gouvernement de la communauté valencienne compte infliger une amende comprise entre 60 et 600 euros au joueur de 33 ans. Une somme colossale pour le joueur du Real Madrid qui touche plus de 12 millions par an.