Barça : Antoine Griezmann annonce déjà sa prochaine destination

Les choses sont claires pour Antoine Griezmann (29 ans), le plan de carrière est presque même déjà écrit. Arrivé au FC Barcelone l'été dernier, le champion du monde 2018 a connu quelques difficultés à trouver sa place au sein de l'attaque blaugrana, en dépit de statistiques plutôt correctes (8 buts et 4 passes décisives en 26 matches de Liga), mais il est là où il voulait être. Et le natif de Mâcon sait déjà ce qu'il veut une fois qu'il quittera le Camp Nou.

Interrogé par le Los Angeles Times, via l'application Zoom, l'international tricolore (78 sélections, 30 réalisations) a très clairement exprimé sa volonté : rallier la Major League Soccer américaine. « Je ne sais pas dans quelle équipe, mais j'ai vraiment envie d'y jouer. C'est un objectif pour moi de terminer ma carrière aux Etats-Unis avec la possibilité de bien jouer et de faire partie de l'équipe et de me battre pour un titre», a-t-il lancé.

Un timing déjà tout tracé

Un message très clair, qui n'étonnera personne puisqu'il a déjà plusieurs fois fait part de son envie d'évoluer outre-Atlantique comme l'une de ses références, David Beckham. Ce qui est nouveau, c'est qu'il a cette fois donné le timing. « Mais d'abord je veux gagner la Liga, la Ligue des champions avec le Barça. Il y a une autre Coupe du Monde au Qatar, et après ça sera la MLS », a-t-il lâché.

Pour résumer, au sortir de la saison 2022/23, alors qu'il aura 32 ans, Antoine Griezmann, à qui il ne restera plus qu'un an de contrat avec le Barça (juin 2024), a de grandes chances de rejoindre le championnat américain. Voilà qui risque de décevoir plus d'une écurie européenne...