Rennes : Estéban Lepaul prévient Mason Greenwood et Joaquin Panichelli

Arrivé en grande forme au Stade Rennais cet été, Estéban Lepaul a ralenti depuis son triplé inscrit contre Strasbourg début novembre (4-1). L’attaquant de 25 ans n’a marqué qu’un but sur ses 8 derniers matchs, même s’il reste sur le podium des meilleurs buteurs du championnat (9 but comme Sulc, derrière Panichelli et Greenwood). En conférence de presse ce jeudi, il a exprimé son souhait de rester aussi haut dans le classement.

«L’objectif est de finir très haut dans le classement. Je ne suis qu’à trois longueurs actuellement de ce qui se fait de mieux en Ligue 1 (Greenwood compte 12 buts). Je ne m’inquiète pas, je veux gagner, marquer des buts et qu’on soit européen en fin d’année. Le groupe passe en priorité, c’est la vérité. L’essentiel est d’atteindre les objectifs du club.»